В Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1. На данный момент известно, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом в Facebook сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак. – В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы, - заявила Наталья Гусак. Она сообщила, что уже находится на месте и занимается госпитализацией пациентов в другие больницы. Деталей и подробностей пока нет. Как пишут местные СМИ, эта больница принимает пациентов с COVID.

При этом, в правоохранительных органах отмечают, что возгорание произошло в палате инфекционного отделения городской больницы №1, где лечились больные COVID-19.

По предварительной информации, в результате пожара погибли два человека, были эвакуированы 20 человек. Возгорание было ликвидировано через 15 минут.

Обновляется