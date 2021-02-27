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В Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1. На данный момент известно, что в результате инцидента есть пострадавшие.
Об этом в Facebook сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
– В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы, - заявила Наталья Гусак.
Она сообщила, что уже находится на месте и занимается госпитализацией пациентов в другие больницы. Деталей и подробностей пока нет. Как пишут местные СМИ, эта больница принимает пациентов с COVID.
При этом, в правоохранительных органах отмечают, что возгорание произошло в палате инфекционного отделения городской больницы №1, где лечились больные COVID-19.
По предварительной информации, в результате пожара погибли два человека, были эвакуированы 20 человек. Возгорание было ликвидировано через 15 минут.
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В Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1. На данный момент известно, что в результате инцидента есть пострадавшие.
Об этом в Facebook сообщила замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
– В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы, - заявила Наталья Гусак.
Она сообщила, что уже находится на месте и занимается госпитализацией пациентов в другие больницы. Деталей и подробностей пока нет. Как пишут местные СМИ, эта больница принимает пациентов с COVID.
При этом, в правоохранительных органах отмечают, что возгорание произошло в палате инфекционного отделения городской больницы №1, где лечились больные COVID-19.
По предварительной информации, в результате пожара погибли два человека, были эвакуированы 20 человек. Возгорание было ликвидировано через 15 минут.
Обновляется