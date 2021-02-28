В одном из сел Вознесенского района на территории частного дома загорелась баня.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 27 февраля, в 16:59 на пункт связи 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о возникновении пожара в бане на территории частного домовладения по улице Школьника в селе Таборовка Вознесенского района.
Сотрудники дежурного караула прибыли на место происшествия и уже в 17:45 потушили пожар на площади 5 квадратных метров, не допустив распространения огня на хозпостройку и жилой дом, расположенные рядом. Пострадавших и травмированных нет.
Вероятной причиной пожара называют недостаток конструкций, а также нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.
Напомним, в Баштанском районе, что на Николаевщине, загорелся сеновал — огонь уничтожил 15 тонн сена.
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
В одном из сел Вознесенского района на территории частного дома загорелась баня.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 27 февраля, в 16:59 на пункт связи 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о возникновении пожара в бане на территории частного домовладения по улице Школьника в селе Таборовка Вознесенского района.
Сотрудники дежурного караула прибыли на место происшествия и уже в 17:45 потушили пожар на площади 5 квадратных метров, не допустив распространения огня на хозпостройку и жилой дом, расположенные рядом. Пострадавших и травмированных нет.
Вероятной причиной пожара называют недостаток конструкций, а также нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.
Напомним, в Баштанском районе, что на Николаевщине, загорелся сеновал — огонь уничтожил 15 тонн сена.