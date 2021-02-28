В одном из сел Вознесенского района на территории частного дома загорелась баня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 27 февраля, в 16:59 на пункт связи 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о возникновении пожара в бане на территории частного домовладения по улице Школьника в селе Таборовка Вознесенского района.

Сотрудники дежурного караула прибыли на место происшествия и уже в 17:45 потушили пожар на площади 5 квадратных метров, не допустив распространения огня на хозпостройку и жилой дом, расположенные рядом. Пострадавших и травмированных нет.

Вероятной причиной пожара называют недостаток конструкций, а также нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Напомним, в Баштанском районе, что на Николаевщине, загорелся сеновал — огонь уничтожил 15 тонн сена.