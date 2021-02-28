В Баштанском районе, что на Николаевщине, загорелся сеновал — огонь уничтожил 15 тонн сена.

Об этом пишут на странице ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

Вчера, 27 февраля, в 19:29 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании сеновала на частном дворе по улице Приингульской села Христофоровка Баштанского района. К месту вызова направили дежурный караул 7 ГПСЧ.

По приезду спасатели установили, что огонь охватил стоп сена и есть угроза того, что пламя перекинется на жилой дом, расположенный рядом.

Пожар на площади 60 квадратных метров ликвидировали в 20:51. Огонь уничтожил 15 тонн сена и частично повредил деревянные балки перекрытия. От пламени спасли жилой дом.

Всего в тушении использовали одну единицы техники, от ГСЧС работали четыре человека.

Напомним, накануне на Николаевщине в пожаре погиб мужчина.