На Николаевщине пиротехники ГСЧС нашли и уничтожили 9 взрывоопасных предметов времен прошлых войн, их обнаружил житель Вознесенска на собственном огороде.

Об этом сообщается на странице ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

Вчера, 27 февраля, сотрудники получили вызов от мужчины, который во время земляных работ на огороде обнаружил 2 минометные мины диаметром 81 миллиметр каждая.

Пиротехники дополнительно обследовали территорию и выявили еще 7 таких же взрывоопасных предметов. Все минометные мины уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, 15 февраля в Ингульском районе Николаева обнаружили и уничтожили военный снаряд.