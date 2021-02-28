На Николаевщине пиротехники ГСЧС нашли и уничтожили 9 взрывоопасных предметов времен прошлых войн, их обнаружил житель Вознесенска на собственном огороде.
Об этом сообщается на странице ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.
Вчера, 27 февраля, сотрудники получили вызов от мужчины, который во время земляных работ на огороде обнаружил 2 минометные мины диаметром 81 миллиметр каждая.
Пиротехники дополнительно обследовали территорию и выявили еще 7 таких же взрывоопасных предметов. Все минометные мины уничтожили путем контролируемого подрыва.
Напомним, 15 февраля в Ингульском районе Николаева обнаружили и уничтожили военный снаряд.
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На Николаевщине пиротехники ГСЧС нашли и уничтожили 9 взрывоопасных предметов времен прошлых войн, их обнаружил житель Вознесенска на собственном огороде.
Об этом сообщается на странице ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.
Вчера, 27 февраля, сотрудники получили вызов от мужчины, который во время земляных работ на огороде обнаружил 2 минометные мины диаметром 81 миллиметр каждая.
Пиротехники дополнительно обследовали территорию и выявили еще 7 таких же взрывоопасных предметов. Все минометные мины уничтожили путем контролируемого подрыва.
Напомним, 15 февраля в Ингульском районе Николаева обнаружили и уничтожили военный снаряд.