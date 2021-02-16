Вчера, 15 февраля, в Ингульском районе Николаева обнаружили и уничтожили взрывоопасный предмет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
По информации ГСЧС, опасную находку заметил подросток, который искал металлолом на улице Троицкой, и сразу сообщил об этом спасателям. Находку классифицировали, как артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров. Пиротехники уничтожили предмет путем контролируемого подрыва.
Напомним, 11 февраля артиллерийский снаряд находили на берегу лимана в Очаковском районе Николаевской области.
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Вчера, 15 февраля, в Ингульском районе Николаева обнаружили и уничтожили взрывоопасный предмет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
По информации ГСЧС, опасную находку заметил подросток, который искал металлолом на улице Троицкой, и сразу сообщил об этом спасателям. Находку классифицировали, как артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров. Пиротехники уничтожили предмет путем контролируемого подрыва.
Напомним, 11 февраля артиллерийский снаряд находили на берегу лимана в Очаковском районе Николаевской области.