Вчера, 11 февраля, на берегу лимана в Очаковском районе Николаевской области нашли и обезвредили артиллерийский снаряд.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По информации спасателей, снаряд калибром 76 миллиметров обнаружил мужчина во время поиска металлолома на берегу Днепровско-Бугского лимана в селе Куцуруб Очаковского района.

Группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила взрывоопасный предмет путем контролируемого подрыва. Дополнительно обследовав участок, пиротехники не обнаружили других опасных предметов.

Напомним, 9 февраля спасатели нашли и обезвредили взрывоопасный предмет на территории села Кобзарцы, что в Снигиревском районе.