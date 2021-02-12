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Вчера, 11 февраля, на берегу лимана в Очаковском районе Николаевской области нашли и обезвредили артиллерийский снаряд.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
По информации спасателей, снаряд калибром 76 миллиметров обнаружил мужчина во время поиска металлолома на берегу Днепровско-Бугского лимана в селе Куцуруб Очаковского района.
Группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила взрывоопасный предмет путем контролируемого подрыва. Дополнительно обследовав участок, пиротехники не обнаружили других опасных предметов.
Напомним, 9 февраля спасатели нашли и обезвредили взрывоопасный предмет на территории села Кобзарцы, что в Снигиревском районе.
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Вчера, 11 февраля, на берегу лимана в Очаковском районе Николаевской области нашли и обезвредили артиллерийский снаряд.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
По информации спасателей, снаряд калибром 76 миллиметров обнаружил мужчина во время поиска металлолома на берегу Днепровско-Бугского лимана в селе Куцуруб Очаковского района.
Группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила взрывоопасный предмет путем контролируемого подрыва. Дополнительно обследовав участок, пиротехники не обнаружили других опасных предметов.
Напомним, 9 февраля спасатели нашли и обезвредили взрывоопасный предмет на территории села Кобзарцы, что в Снигиревском районе.