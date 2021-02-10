На территории села, что на Николаевщине, нашли и обезвредили взрывоопасный предмет времен прошлых войн.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 9 февраля, пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, обнаружила артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров времен прошлых войн. О находке сообщил по телефону мужчина, который убирал сухостой на открытой территории села Кобзарцы, что в Снигиревском районе. Путем контролируемого подрыва пиротехники уничтожили снаряд.

Напомним, 2 февраля в Николаевской области выявили и обезвредили 2 артиллерийских снаряда времен прошлых войн.