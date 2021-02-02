Сегодня, 2 февраля, в Николаевской области выявили и обезвредили 2 артиллерийских снаряда времен прошлых войн.
Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Известно, что опасную находку накануне обнаружил местный житель, который собирал хворост в лесополосе вблизи села Ингулка Баштанского района Николаевской области. Об этом мужчина сообщил на линию 101. Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области направилась на вызов. Прибыв на место, пиротехники уничтожили 2 артиллерийских снаряда путем контролируемого подрыва.
Напомним, 13 января спасатели обезвредили взрывоопасный предмет возле села Великоалександровка в Казанковском районе Николаевской области.
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Сегодня, 2 февраля, в Николаевской области выявили и обезвредили 2 артиллерийских снаряда времен прошлых войн.
Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Известно, что опасную находку накануне обнаружил местный житель, который собирал хворост в лесополосе вблизи села Ингулка Баштанского района Николаевской области. Об этом мужчина сообщил на линию 101. Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области направилась на вызов. Прибыв на место, пиротехники уничтожили 2 артиллерийских снаряда путем контролируемого подрыва.
Напомним, 13 января спасатели обезвредили взрывоопасный предмет возле села Великоалександровка в Казанковском районе Николаевской области.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа