Сегодня, 2 февраля, в Николаевской области выявили и обезвредили 2 артиллерийских снаряда времен прошлых войн.

Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Известно, что опасную находку накануне обнаружил местный житель, который собирал хворост в лесополосе вблизи села Ингулка Баштанского района Николаевской области. Об этом мужчина сообщил на линию 101. Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области направилась на вызов. Прибыв на место, пиротехники уничтожили 2 артиллерийских снаряда путем контролируемого подрыва.

Напомним, 13 января спасатели обезвредили взрывоопасный предмет возле села Великоалександровка в Казанковском районе Николаевской области.