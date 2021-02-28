В Запорожской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое пострадали.

Об этом пишет пресс-служба областной полиции.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, инцидент произошел

Инцидент произошел вчера вечером, 27 февраля, в Мелитопольском районе на трассе Харьков — Симферополь. Автомобил Audi А6, двигаясь из Мелитополя в направлении пгт Акимовка, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Tundra.

В результате ДТП водитель и пассажир Audi А6 погибли на месте. Водитель и пассажир другого автомобиля получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП открыто уголовное производство по признакам части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 23 февраля на 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.