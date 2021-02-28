В польском Люблине произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали двое граждан Украины.
Авария произошла в ночь на 28 февраля, передает Новое Время.
Автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам выехал с дороги и врезался в дерево. На месте погибли 24-летний водитель легкового автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживают в Люблине.
Дорога на месте аварии была заблокирована несколько часов. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.
Напомним, 27 февраля в Запорожской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое пострадали.
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В польском Люблине произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали двое граждан Украины.
Авария произошла в ночь на 28 февраля, передает Новое Время.
Автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам выехал с дороги и врезался в дерево. На месте погибли 24-летний водитель легкового автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживают в Люблине.
Дорога на месте аварии была заблокирована несколько часов. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.
Напомним, 27 февраля в Запорожской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое пострадали.