В Николаевском супермаркете «АТБ», расположенном на рынке «Колос», мужчину отказались обслуживать без маски на кассе, из-за чего он вступил в конфликт с охранниками и распылил в них газовый баллончик.

Об этом сообщает NikolaevPost.

Инцидент в супермаркете сняли на видео и выложили в открытый доступ, оно набрало более 7 тысяч просмотров на YouTube.

— Мужчина без маски пытался рассчитаться на кассе. Кассир не стала его обслуживать. Он положил ей деньги и пошёл на выход. Охрана пыталась его задержать, но мужчина распылил в них струю из газового балончика. Очевидцы говорят, что потом он сел в машину и беспрепятственно уехал, - пишут в описании к видео.

Напомним, за неделю с 15 по 21 февраля специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области проверили на соблюдение карантина 422 объекта — больше всего нарушений выявили в продуктовых магазинах.