За период с 15 по 21 февраля специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области проверили 422 объекта на соблюдение противоэпидемических требований в условиях карантина. В ходе проверок было выявлено 34 нарушения, что составляет 8,1%.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпродпотребслужбы.

Всего вынесено 29 постановлений о наложении штрафа, выдано 4 предписания.

Указывается, что всего проверено 190 заведений торговли продовольственными товарами (кроме рынков), где выявлено 21 нарушение. Составлено 17 протоколов, выдано 1 предписание.

Проверенно 103 объекта торговли непродовольственными товарами нарушения найдены в 4, составлено 3 протокола.

4 нарушения было выявлено в заведениях общественного питания, всего проверено 61 общепит. Составлено 4 протокола.

Проверено 38 парикмахерских и салонов красоты - нарушений не выявлено.

Также попали под проверку и другие объекты - детсады, школы, рынки, аптеки, объекты водоснабжения - всего проверено 30 объектов. Нарушения найдены на 5, составлено 5 протоколов, выдано 3 предписания.

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