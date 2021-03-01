В воскресенье утром, 28 февраля, в Днепре трое мужчин и подросток провалились под лед.

Все четверо выжили, информируют на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

Как рассказал в своем Facebook заместитель министра МВД Антон Геращенко, потерпевших совместными усилиями спасли сотрудники полиции и неравнодушные люди.

— Трое взрослых мужчин пошли прогуляться по тонкому льду и потащили за собой 13-летнего мальчика. Все четверо провалились под лед. Все они погибли бы от переохлаждения, если бы им на помощь мгновенно не пришел экипаж патрульной полиции. С помощью троса с лебедкой, лестницы и веревок, которые дали неравнодушные граждане, они начали вытаскивать трех мужчин и ребенка. Полицейские максимально возможно приблизились по льду к пострадавшим и в первую очередь спасли совместными усилиями ребенка, после чего спасли мужчин, которые уже из последних сил держались за лед, - написал Антон Геращенко.

В данный момент все пострадавшие госпитализированы в больницу с переохлаждением.

Напомним, в Первомайске Николаевской области ученик пятого класса вытащил первоклассника, провалившегося под лед.