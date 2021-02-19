В Первомайске Николаевской области ученик пятого класса вытащил первоклассника, провалившегося под лед.

Об этом сообщается на сайте Первомайской городской территориально громады.

В понедельник, 15 февраля, возвращаясь домой после уроков ученик пятого класа местной школы №3 Максим Мотуз услышал крик о помощи, который раздавался со стороны реки. Школьник сразу побежал на берег, внимательно осмотрел местность и увидел в воде ребенка. Пятиклассник не растерялся, схватил ветку дерева, лежащую поблизости, и бросился на помощь. Мальчик прополз по льду 2,5 метра, подал ветку потерпевшему и помог ему выбраться на берег.

Пострадавший оказался учеником 1-го класса этой же школы. После происшествия ему вовремя оказана медицинская и психологическая помощь. На сегодня состояние здоровья первоклассника удовлетворительное.

18 февраля начальник управления образования Галина Остапенко вручила Максиму Мотузу подарок и передала поздравления от городского головы Олега Демченко.

Напомним, возле села Коблево Николаевской области водитель грузовика, проезжавший мимо, спас троих детей, которые провалились под лед на Тилигульском лимане. Ему также помогли местные жители.