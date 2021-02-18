Возле села Коблево Николаевской области водитель грузовика, проезжавший мимо, спас троих детей, которые провалились под лед на Тилигульском лимане. Ему также помогли местные жители.

Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

17 февраля, около 12:45, на экстренный номер 101 поступило сообщение о том, что возле моста на Тилигульском лимане у села Коблево Березанского района трое детей провалились под лед. Это заметил водитель грузового автомобиля Игорь Григорян.

Остановив машину, мужчина взбежал на берег и попытался зайти на лед, но дважды провалился по колено. Позвонив спасателям, он сделал из ремней для стяжки груза веревку и по одному начал вытаскивать детей на берег.

— После разгрузки строительных материалов я возвращался из Коблево назад в город Южный. Проезжая по мосту, увидел, что на льду происходит какая-то возня. Остановился и разглядел, что в воде оказались люди, когда подбежал ближе, выяснилось, что это трое детей. Сначала хотел по льду к ним добраться, попытался, но почти сразу провалился. Понял, что надо действовать по-другому и, сделав из подручных средств (ремней для стяжки груза) длинную веревку, забросил ее. Когда вытаскивал детей, на помощь уже присоединились и местные жители, и спасали все вместе. На автомобиле «Волга» были местные, забрали детей и увезли в амбулаторию. В общем, на мой взгляд, ребята провели в ледяной воде не меньше 15-20 минут. Глубина в месте где они провалились, достигала шеи. Так что очень хорошо, что успели спасти «сорванцов», — рассказал Игорь Григорян.

Оказалось, дети (2011 и двое 2009 г.р.) вышли на лед, чтобы посмотреть на лебедей. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

— Безусловно, отругал за необдуманный поступок, но и у самого растет сын, сейчас ему 7 лет, поэтому понимаю, что в этом возрасте дети любознательны и считают себя взрослыми. Считаю, что обязательно следует учить и общаться с ними безопасности и следить, где они проводят свой досуг. Ребята сказали, что вышли на лед, для того, чтобы посмотреть на лебедей, но вдруг провалились, — отметил мужчина.

Напомним, днем 16 февраля в Николаевской области участковый спас жителя Киева, который упал в колодец и провел более 5 часов в ледяной воде.