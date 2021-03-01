За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня и убили одного военного.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин.

В районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, вовремя было подавлено средствами РЭБ. Также, вблизи Верхнеторецкий оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

«В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь. Основной целью действий ЗФ ОРДЛО оставалось провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрел со стороны ВСУ. По всем фактам зафиксированных нарушений УС СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении штаба ООС.

По состоянию на 7:00 утра 1 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко Павлополь вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. На такие действия противника наши защитники открывали огонь.