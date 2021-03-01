Украинские пограничники остановили возле Румынии двух граждан Марокко, они пытались пересечь границу незаконным путем.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Местные жители сообщили о подозрительных лицах инспектору Госпогранслужбы, для задержания выехала группа задержания, которая и остановила двух мужчин без документов.

Они представились гражданами Маррокко и сообщили, что готовились к переходу в зону ЕС.

Иностранцы имели временное разрешение на нахождение в Украине, за попытку незаконного пересечения границы на обоих составили административные протоколы.

Напомним, 28 февраля, в пункте пропуска «Ягодин» задержали грузовик с валютой и золотом.