На Херсонщине скончались два десятка лебедей – начата проверка для установления причин инцидента.

О смерти редких птиц сообщила Госпродпотребслужба.

28 февраля, в воскресенье, в Нациоальном природном парке «Нижнеднепровский» возле рек Конка и Гнилуша нашли 20 трупов лебедей.

К обнаруженным телам направились эксперты региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины – 5 трупов птиц отобрали для анализа и отправили в Херсонскую региональную государственную лабораторию и Николаевскую региональную лабораторию Госпродпотребслужбы для проведения исследования на заболевания.

1 марта специалисты начали основательное исследование акватории водоемов, где плавали птицы.

— К сожалению, это уже третий известный случай гибели птицы в Херсонской области с начала этого года. По первому случаю гибели серых журавлей предварительно установлено, что птицы погибли от отека легких в результате отравления высокотоксичным веществом. Во втором случае продолжается проверка и исследования в нескольких лабораториях. Ситуация находится на моем личном контроле: поставлена задача как можно быстрее установить, связаны ли эти три случая между собой. После завершения эпизоотических расследований иметь полную картину, — отметила начальница Госпродпотребслужба Владислава Магалецкая.

Напомним, в биосферном заповеднике «Аскания Нова» в Херсонской области вновь зафиксировали массовую гибель птиц. На территории резервата выявили более 150 мертвых птиц нескольких видов, среди них около 30 огарей, которые занесены в Красную книгу Украины.