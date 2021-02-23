В биосферном заповеднике «Аскания Нова» в Херсонской области вновь зафиксировали массовую гибель птиц. На территории резервата выявили более 150 мертвых птиц нескольких видов, среди них около 30 огарей, которые занесены в Красную книгу Украины.
Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы в Херсонской области.
Так, на месте заповедника специалисты насчитали 187 погибших птиц. В частности: кряква - 38; утка огарь (занесена в Красную книгу) - 32; грачи - 75; галки - 42.
На сегодняшний день началось эпизоотическое расследование. По его результатам будет предоставлена дополнительная информация.
Как сообщили в Национальной полиции Херсонской области, правоохранители совместно с представителями заповедника объезжают окрестные сельхозпредприятия для выяснения, где птицы могли кормиться и чем обрабатывались поля. К расследованию привлечены специалисты ветеринарной службы.
Напомним, что в начале февраля компания видеоблогеров проехалась на джипах по Кинбурнской косе, которая является заповедной зоной. Видео вызвало негативную реакцию даже у поклонников канала. Они назвали это вандализмом и уничтожением заповедного фонда страны.
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В биосферном заповеднике «Аскания Нова» в Херсонской области вновь зафиксировали массовую гибель птиц. На территории резервата выявили более 150 мертвых птиц нескольких видов, среди них около 30 огарей, которые занесены в Красную книгу Украины.
Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы в Херсонской области.
Так, на месте заповедника специалисты насчитали 187 погибших птиц. В частности: кряква - 38; утка огарь (занесена в Красную книгу) - 32; грачи - 75; галки - 42.
На сегодняшний день началось эпизоотическое расследование. По его результатам будет предоставлена дополнительная информация.
Как сообщили в Национальной полиции Херсонской области, правоохранители совместно с представителями заповедника объезжают окрестные сельхозпредприятия для выяснения, где птицы могли кормиться и чем обрабатывались поля. К расследованию привлечены специалисты ветеринарной службы.
Напомним, что в начале февраля компания видеоблогеров проехалась на джипах по Кинбурнской косе, которая является заповедной зоной. Видео вызвало негативную реакцию даже у поклонников канала. Они назвали это вандализмом и уничтожением заповедного фонда страны.