Полиция расследует взрыв, который произошел утром 1 марта в селе Ивановка Очаковского района, — открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины взрыва, продолжаются следственные действия.

Напомним, что на территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского района сегодня утром, около 7:36, взорвался твердотопливный котел. Одного человека достали из-под завалов.