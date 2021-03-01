В Николаевской области устанавливают аферистов, которые в течение суток обманули троих людей более чем 250 000 гривен.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

По информации правоохранителей, жертвами мошенников стали жители Николаева и Снигиревки. К потерпевшим звонили неизвестные, представлялись сотрудниками полиции, сообщали, что родственники заявителей стали фигурантами уголовных производств и для избежания ответственности нужны деньги.

Так, 26 февраля такой звонок поступил на стационарный телефон жительницы Ингульского района. Собеседник рассказал пенсионерке, что якобы ее дочь, переходя дорогу, спровоцировала ДТП. Для «спасения» ее от тюрьмы необходимо заплатить деньги. Женщина согласилась, и уже через 5 минут у дверей ее квартиры ждал незнакомец, которому она лично в руки отдала 100 тысяч гривен и 3 тысячи долларов.

В тот же день мошенник позвонил на стационарный телефон еще одной пенсионерки из Ингульского района. Представившись начальником полиции, мошенник выманил у женщины 1 150 долларов и 13 500 гривен за избежание ее внуком ответственности за совершенное ДТП, где якобы пострадала девушка-пешеход.

Также в полицию обратилась и жительница Снигиревки с заявлением о том, что 26 февраля на мобильный ей позвонил человек, опять же, представился полицейским и под предлогом непривлечение ее дочери к уголовной ответственности за избиение ребенка обманул женщину на 40 тысяч гривен. Деньги потерпевшая перечислила аферисту через терминал банка.

По всем фактам следователи начали уголовные производства по части 1 и 2 статьи 190 «Мошенничество», проводится расследование. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию мошенников, которые обманули пострадавших.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают аферистов, которые за день обманули женщину и ее мужа на 100 тысяч гривен суммарно.