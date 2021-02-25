Полицейские разыскивают аферистов, которые за день обманули женщину и ее мужа на 100 тысяч гривен суммарно.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вчера, 24 февраля, в отделение полиции № 3 Вознесенского районного управления поступило два заявления от мужчины и его жены о том, что их обманули мошенники.

Женщина рассказала полицейским, что на ее мобильный позвонил якобы представитель банка и сообщил о том, что с ее карточкой проводят незаконные действия. Чтобы не потерять свои деньги, женщине предложили перевести их на новый счет, но другого банка.

В ходе разговора мошенник предложил потерпевшей обезопасить таким образом и средства ее мужа, на что женщина согласилась. Она перечислила деньги на счет, который ей предоставил собеседник. Лишь позже заявительница поняла, что это был аферист, а семья осталась без средств к существованию.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 190 «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа лишения свободы на срок до трех лет. В данный момент злоумышленников ищут.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Николаева назначил меру пресечения злоумышленнику, который обманул на деньги двух пожилых жительниц пгт Ольшанское.