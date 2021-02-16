Центральный районный суд Николаева назначил меру пресечения злоумышленнику, который обманул на деньги двух пожилых жительниц пгт Ольшанское.
Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Сообщается, что следственный судья рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 29-летнему местному жителю, которого подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 190 «Мошенничество».
По материалам следствия, 12 февраля этого года подозреваемый обманул на деньги двух жительниц пгт Ольшанское на общую сумму 33 000 гривен и 400 долларов. Злоумышленник выманивал деньги по стандартной схеме, под предлогом лечения или избежания уголовной ответственности в отношении родственников женщин. В тот же день его задержали в порядке статьи 208.
Рассмотрев дело и заслушав мнения сторон, судья назначил мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 11 апреля 2021 года.
Напомним, 10 февраля задержали другого мошенника, он обманул пожилую женщину на деньги под предлогом «спасения дочери».
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Центральный районный суд Николаева назначил меру пресечения злоумышленнику, который обманул на деньги двух пожилых жительниц пгт Ольшанское.
Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Сообщается, что следственный судья рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 29-летнему местному жителю, которого подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 190 «Мошенничество».
По материалам следствия, 12 февраля этого года подозреваемый обманул на деньги двух жительниц пгт Ольшанское на общую сумму 33 000 гривен и 400 долларов. Злоумышленник выманивал деньги по стандартной схеме, под предлогом лечения или избежания уголовной ответственности в отношении родственников женщин. В тот же день его задержали в порядке статьи 208.
Рассмотрев дело и заслушав мнения сторон, судья назначил мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 11 апреля 2021 года.
Напомним, 10 февраля задержали другого мошенника, он обманул пожилую женщину на деньги под предлогом «спасения дочери».