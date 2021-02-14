Николаевские правоохранители поймали злоумышленника, который под предлогом «лечения родственников» выманил более 40 000 гривен у двух пожилых женщин.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщается, 12 февраля, около 10:25 домой к 87-летней жительнице пгт Ольшанское Николаевского района позвонил неизвестный мужчина. Представившись врачом, он доложил, что внук женщины попал в больницу и на лечение срочно необходимы деньги. Женщина передала «помощнику врача», который к ней приехал, 15 000 гривен, а когда он ушел, поняла, что ее обманули.

В тот же день, около 20:30, в отделение полиции поступило сообщение от 83-летней жительницы пгт Ольшанское, которая также отдала «на лечение внука» 18 000 гривен и 400 долларов.

В обоих случаях пострадавшие называли одинаковые приметы злоумышленника и одну марку автомобиля, на котором он передвигался. В течение нескольких часов правоохранители установили транспортное средство и задержали злоумышленника.

Во время личного обыска полицейские изъяли у 28-летнего злоумышленника 18 000 гривен и 400 долларов, которые он выманил у 83-летней потерпевшей, и доставили его в отделение, где он был задержан в порядке 208 статьи.

Начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 190 «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Полицейские также проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в Николаеве и устанавливают других участников мошеннической схемы.

Напомним, 10 февраля сообщалось, что николаевские оперативники уголовного розыска задержали мошенника, который обманул пожилую женщину на деньги под предлогом «спасения дочери».