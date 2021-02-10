Николаевские оперативники уголовного розыска задержали мошенника, который обманул пожилую женщину на деньги под предлогом «спасения дочери».

Об этом сообщается на странице ГУ Нацполиции в Николаевской области.

По информации полиции, 83-летней жительнице Ингульского района Николаева позвонил неизвестный, представился адвокатом и сказал, что ее дочь попала в ДТП и на лечение срочно необходимы деньги, которые старушка должна передать его помощнику. Чтобы «спасти» дочь, пенсионерка передала 18 000 гривен парню, который вскоре после разговора пришел к ней квартиру. Позже потерпевшая заподозрила, что стала жертвой мошенников, и сразу сообщила в полицию.

В течение часа оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области установили и задержали мошенника. Им оказался 20-летний житель Запорожской области, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Обыскав злоумышленника, полицейские изъяли у него 18 000 гривен, принадлежащих жертве мошенника.

Преступнику сообщили о подозрении по части 2 статьи 190 «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Николаева, а также ищут других участников мошеннической схемы. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мошенник обманул двоих жителей Центрального района под предлогом помощи родственникам, которые якобы попали в дорожно-транспортное происшествие. Николаевцы отдали за спасение родных 45 тысяч гривен, 6 тысяч долларов, 3 тысячи евро и ювелирные украшения.