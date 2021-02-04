В Николаеве мошенник обманул двоих жителей Центрального района под предлогом помощи родственникам, которые якобы попали в дорожно-транспортное происшествие. Николаевцы отдали за спасение родных 45 тысяч гривен, 6 тысяч долларов, 3 тысячи евро и ювелирные украшения.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

В частности, утром 2 февраля 92-летней жительнице Николаева поступил звонок якобы от дочери, которая в слезах рассказала, что попала в аварию. Затем трубку взял мужчина, представившийся врачом и сообщил, что дочь заявительницы находится в крайне тяжелом состоянии и для того, чтобы она не осталась инвалидом, нужна дорогостоящая операция и лечение. Псевдоврач отметил, что деньги нужны как можно быстрее, и его представитель может приехать за ними прямо сейчас.

Впоследствии к женщине пришел мошенник, которому за «спасение» дочери она передала 30 тысяч гривен, 6 тысяч долларов и 3 тысячи евро.

В тот же день аналогичная ситуация произошла с еще одним 82-летним жителем Николаева. Ему, в частности, сообщили, что в аварию попала его жена. Когда псевдоврач пришел в его квартиру, заявитель не успел приготовить ему деньги, и когда мужчина говорил по телефону с женой, злоумышленник сам отыскал 15 тысяч гривен и ювелирные изделия, которые похитил и ушел.

Закончив телефонный разговор, заявитель понял, что имел дело с мошенниками, поэтому сразу сообщил о происшествии по спецлинии 102.

В результате проведенных оперативно-розыскных действий полицейской задержали 36-летнего афериста на такси, на котором он приезжал в дома пострадавших. Оперативники доставили его в отделение полиции № 1, где он был задержан следователем в порядке статьи 208 УПК Украины.

Во время личного обыска у преступника полицейские изъяли 40 тысяч гривен, 6 тысяч 755 долларов и 2 тысячи 815 евро. Ювелирные изделия 36-летний аферист уже успел заложить в ломбард.

По указанным фактам открыто уголовное дело по части 3 статьи 190 УК Украины «Мошенничество» и части 3 статьи 185 УК Украины «Кража» и проводится расследование. Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы до восьми лет.

— Сейчас полицейские проверяют причастность указанного лица к совершению аналогичных преступлений на территории Николаева. Также правоохранители устанавливают возможных сообщников мошенника, - сообщают в полиции.

Напомним, что в Николаеве полиция разыскивает мошенников, которые обманули двух жительниц Ингульского района почти на 100 тысяч гривен.