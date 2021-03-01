В Витовском районе Николаева обнаружили птичий грипп — на исследование взяли пять трупов домашней птицы (4 курицы и индюк).

Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы в николаевской области.

Зараженных животных обнаружили в селе Лиманы, анализы проводили в Николаевской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.

«27.02.2021 в 10-00 проведено заседание ГЧПК при Николаевской РГА и утвержден план мероприятий. Территорию села Лиманы, Николаевского (Витовского) района, Николаевской области объявлено неблагополучной (эпизоотическое очаг) по высокопатогенному гриппу птицы и установлен карантин с 27.02.2021», — указано в сообщении.

Вокруг патогенной территории поставили буферную зону, под присмотр попало множество сел: село Галициново, село Луперево, село Прибужское, село Парутино, село Каталино, село Прибужское Куцурубского сельского совета ТГ Николаевской области, село Таврическое, село Новая Заря.

Ранее НикВести сообщали, что в селе Лиманы в Витовском районе Николаевской области о зафиксировали вспышку птичьего гриппа.