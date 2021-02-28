В селе Лиманы в Витовском районе Николаевской области о зафиксировали вспышку птичьего гриппа. В субботу, 27 февраля, на территории села был введен карантин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила староста села Наталья Панаший.

В частности, Наталья Панаший отметила, что будут проведены все необходимые мероприятия – в частных домовладениях, где насчитали 537 птиц, с 1-3 марта их будут изымать и сжигать.

– Затем установят блокпост перед деревней. Вывоз птицы и завоз в село - запрещен. 21 день будет контроль за гибелью птиц. Я уверена - будет порядок! Прошу не нагнетать ситуацию! Быть осторожными! Благодарю Вас за понимание, - написала Татьяна Панаший.

Напомним, ранее ряд стран ограничили импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа в Киевской и Николаевской областях.