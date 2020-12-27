Ряд стран ограничили импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа в Киевской и Николаевской областях.
Об этом сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в Facebook.
По ее словам, вспышка птичьего гриппа обнаружена 23 декабря в Иванковском районе Киевской области, в начале декабря очаг заболевания выявлен в Херсонской области. В этой связи Госпродпотребслужбой введены карантинные ограничения.
— Эта ситуация серьезно отражается на экспорте, увеличение которого стоило столько ежедневных усилий многих людей.Сейчас Саудовская Аравия, Молдова, Израиль экспортируют продукцию птицеводческой отрасли с ограничениями, которые касаются десятикилометровой зоны вокруг вспышки. ОАЭ — экспортирует нашу продукцию с ограничениями, которые касаются радиуса 25 километров от вспышки, - сообщила она.
В связи со вспышкой ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония уже ограничили импорт украинской курятины.
Зоной надзора определена территория радиусом 10 километров от очага - села Новоингулка Новоодесского района, Степановка Баштанского района, Капустино Витовского района.
В очаге заболевания в селе Новоматвеевском проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя заболевания.
Отметим, что ранее село Кандыбино Новоодесской района Николаевской области закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Там уничтожили почты тысячу крылатых.
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Ряд стран ограничили импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа в Киевской и Николаевской областях.
Об этом сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в Facebook.
По ее словам, вспышка птичьего гриппа обнаружена 23 декабря в Иванковском районе Киевской области, в начале декабря очаг заболевания выявлен в Херсонской области. В этой связи Госпродпотребслужбой введены карантинные ограничения.
— Эта ситуация серьезно отражается на экспорте, увеличение которого стоило столько ежедневных усилий многих людей.Сейчас Саудовская Аравия, Молдова, Израиль экспортируют продукцию птицеводческой отрасли с ограничениями, которые касаются десятикилометровой зоны вокруг вспышки. ОАЭ — экспортирует нашу продукцию с ограничениями, которые касаются радиуса 25 километров от вспышки, - сообщила она.
В связи со вспышкой ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония уже ограничили импорт украинской курятины.
Зоной надзора определена территория радиусом 10 километров от очага - села Новоингулка Новоодесского района, Степановка Баштанского района, Капустино Витовского района.
В очаге заболевания в селе Новоматвеевском проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя заболевания.
Отметим, что ранее село Кандыбино Новоодесской района Николаевской области закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Там уничтожили почты тысячу крылатых.