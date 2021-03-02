За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал семь нарушений перемирия со стороны боевиков. Девять украинских военных пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-центр ООС передает Новое время.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Водяного террористы вели огонь автоматических станковых гранатометов, а возле Павлополя и Красногоровки еще и из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Невельского боевики обстреливали украинских военных из стрелкового оружия.

Неподалеку Павлополя в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое ранение, еще восемь — боевые травмы.

Неподалеку Богдановки оккупанты стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север Луганского боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов российских боевиков погиб младший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Сергей Моисеенко.