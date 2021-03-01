На Донбассе в результате обстрелов российских боевиков младший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Сергей Моисеенко.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Напомним, недалеко от населенного пункта Пищевик 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня и убили одного военного.

– С грустью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате ведения противником обстрела позиций из стрелкового и снайперского оружия погиб наш собрат младший сержант Моисеенко Сергей Александрович. Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея. Светлая память воину! - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в зоне проведения ООС боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня.