В течение суток, 27 февраля, в зоне проведения ООС боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщают на странице штаба ООС в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Луганское оккупанты открывали прицельный огонь из 120 миллиметрового и 82 миллиметрового минометов.

На этом же направлении в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Раненому оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Неподалеку Мироновского оккупанты вели огонь из 82 миллиметровых минометов, а вблизи Южного - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Широкино российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а возле Пищевика - с ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинскими воинами было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.

Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 утра 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Ранее в штабе ООС сообщали о блокировании пророссийскими оккупантами работы контрольных пунктов «Счастье», «Золотой, «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».