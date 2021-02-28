В штабе ООС сообщают о блокировании пророссийскими оккупантами работы контрольных пунктов «Счастье», «Золотой, «Гнутово», «Майорское», «Марьинка», пересекать линию разграничения можно через «Станицу Луганскую» и «Новотроицкое».
Об этом сообщат штаб ООС в Facebook.
– На линии разграничения по распоряжению Командующего объединенных сил ежедневно с 8.00 до 16.00 работают все КПВВ, но фактический пропуск осуществлялся только в двух, - передает штаб.
По данным штаба ООС, в течение недели ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там увеличился на 15%. Военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на временно оккупированную территорию - 5299 человек, на контролируемую территорию - 5492 человек.
В КПВВ «Новотроицкое» интенсивность пассажиро-транспортного потока осталась на уровне прошлой недели. В общем, из-за блокирования оккупантами дорожного коридора, количество лиц, которые пересекли линию разграничения, является незначительной. Так, через контрольный пункт последовали 209 граждан и 38 транспортных средств в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 147 человек и 30 транспортных средств - в направлении контролируемой территории.
Российские наемники, как отмечают в штабе, не допустили на временно оккупированную территорию Украины 8 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.
Также пограничники обнаружили 3 граждан, которые следовали на контролируемую территорию за частично поддельными документами, об этом сообщили полицию.
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В штабе ООС сообщают о блокировании пророссийскими оккупантами работы контрольных пунктов «Счастье», «Золотой, «Гнутово», «Майорское», «Марьинка», пересекать линию разграничения можно через «Станицу Луганскую» и «Новотроицкое».
Об этом сообщат штаб ООС в Facebook.
– На линии разграничения по распоряжению Командующего объединенных сил ежедневно с 8.00 до 16.00 работают все КПВВ, но фактический пропуск осуществлялся только в двух, - передает штаб.
По данным штаба ООС, в течение недели ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там увеличился на 15%. Военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на временно оккупированную территорию - 5299 человек, на контролируемую территорию - 5492 человек.
В КПВВ «Новотроицкое» интенсивность пассажиро-транспортного потока осталась на уровне прошлой недели. В общем, из-за блокирования оккупантами дорожного коридора, количество лиц, которые пересекли линию разграничения, является незначительной. Так, через контрольный пункт последовали 209 граждан и 38 транспортных средств в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 147 человек и 30 транспортных средств - в направлении контролируемой территории.
Российские наемники, как отмечают в штабе, не допустили на временно оккупированную территорию Украины 8 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.
Также пограничники обнаружили 3 граждан, которые следовали на контролируемую территорию за частично поддельными документами, об этом сообщили полицию.