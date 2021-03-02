Служба безопасности Украины блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых на Закарпатье. Действия коммерсантов нанесли государству ущерб на сумму 9 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал схему основатель и директор одного из агропромышленных хозяйств. Он наладил незаконную добычу песчано-гравийной смеси в водоохранной зоне реки Уж под видом полива сельскохозяйственных культур. По заключению экспертов, теневой промысел мог привести к негативному воздействию на гидрологический состояние речной экосистемы.

Инициированная СБУ судебная инженерно-экологическая экспертиза подтвердила факт добычи более 10 тысяч кубометров ископаемых. В рамках уголовного производства задокументирован факт нанесения ущерба государству на сумму 1,7 миллиона гривен. Кроме этого, по результатам расчетов экологов установлено, что сумма ущерба за незаконную добычу песка составила 7,3 миллиона гривен.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили технику, задействованную на нелегальных работах. Решается вопрос о наложении ареста на имущество.

Сейчас организатору противоправной деятельности сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Служба безопасности Украины задокументировала факты незаконной вырубки древесины на территории Госпредприятия «Вознесенское лесное хозяйство». По предварительным данным следствия, деятельность организовали двое должностных лиц лесхоза, а также руководители аффилированных коммерческих структур.