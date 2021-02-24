Служба безопасности Украины задокументировала факты незаконной вырубки древесины на территории Госпредприятия «Вознесенское лесное хозяйство».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Николаевской области.

По предварительным данным следствия, деятельность организовали двое должностных лиц лесхоза, а также руководители аффилированных коммерческих структур. Дельцы незаконно вырубали ценные деревья и вывозили их с территории госпредприятия для сбыта. Соответствующих разрешительных документов у них не было.

В частности, для нелегальной реализации очередной партии сырья злоумышленники подготовили 60 кубических метров акации.

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) продолжаются обыски в административных помещениях лесхоза и его структурного подразделения, а также по адресам проживания участников сделок и в местах хранения вырубленной древесины.

В данный момент выясняется точная сумма причиненного государству ущерба.

Ранее сообщалось, что николаевские правоохранители проверяют законность вырубки деревьев в микрорайоне Матвеевка.