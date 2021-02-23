Николаевские правоохранители проверяют законность вырубки деревьев в микрорайоне Матвеевка.

Об этом уведомляет отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщается, вчера, 22 февраля жители микрорайона подали заявление о возможной незаконной вырубке лесных насаждений. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области.

Полицейские опросили людей, находившихся на месте происшествия, а также представителей госпредприятия «Николаевское лесное хозяйство». Они предоставили копии разрешительных документов (лесорубный билет) на осуществление порубки.

В данный момент правоохранители проверяют законность выдачи этих документов, данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов». Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 2 лет. Продолжается следствие.

Напомним, 22 февраля десять жителей микрорайона Матвеевка вышли на защиту местного леса, где продолжается рубка деревьев. Тогда в лесхозе им сказали, что это массовая чистка леса.