22 февраля десять жителей микрорайона Матвеевка вышли на защиту местного леса, где продолжается рубка деревьев. В лесхозе говорят, что это массовая чистка леса.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Напомним, что вырубка деревьев в урочище началась 15 февраля. Местные жители назвали ее варварской. Они отмечают, что вырубают деревья каждый год, но новых насаждений лесхоз не проводит. Куда срубленный лес вывозят дальше — тоже неизвестно.

— Когда мы зафиксировали массовые срубы, а это около тысячи деревьев в одном квадрате, наши активисты сразу вызвали полицию. Начали разговаривать с теми, кто рубил деревья: на каком основании они это делают? Они показали какие-то бумаги, где было написано, что продолжается вырубка сухих деревьев, а мы обратили внимание, что пилят молодые и здоровые деревья, — рассказала жительница Матвеевки Маргарита Прусова.

Николай Гордиенко

22 февраля к людям приехал директор госпредприятия «Николаевское лесное хозяйство» Николай Гордиенко. Он показал документы на плановую проходную рубку леса. Ее начали проводить зимой, чтобы успеть к потеплению и до наступления пожароопасной ситуации.

— Посчитано каждое дерево, которое должно быть выпилено. По факту, у нас из 3,5 тысяч кубов, которые здесь по запасу есть, нам запланировали 281 куб, это 8% от той кубомассы, которая здесь есть. А мы запланировали, согласно материалам, которые пересчитали, 123 куба, это 3,5% от кубомассы, — рассказал Николай Гордиенко.

Он сообщил, что о вырубке леса предупреждали старосту села Баловное, потому что эта часть леса территориально относится к Баловному. Эту информацию подтвердила по телефону староста села Галина Хонейко.

Жители Матвеевки собрали подписи против вырубки деревьев и планируют обратиться во время ближайшей сессии Николаевского городского совета к городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой разобраться в этом вопросе.

— Если даже и нужна эта вырубка, то необходима и компенсация новыми насаждениями, а их очень мало. Нельзя уничтожать природу и думать, что за это нам ничего не будет, — сказала жительница Матвеевки Ярослава Терновая.

При этом Николай Гордиенко заявил, что плановые посадки новых деревьев в 2021 году на территории урочища «Баловное — Матвеевка» предприятие проводить не планирует, но может предоставить посевной материал.