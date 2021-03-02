Сегодня, 2 марта, в Николаевской области легковушка застряла на бездорожье.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По информации ГСЧС, неподалеку от пгт Веселиново в грязи застрял автомобиль ВАЗ, в котором находилось шесть человек.

Спасатели 11 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в

Николаевской области вытянули ВАЗ на специальном автомобиле САРМ-Л и с помощью троса отбуксировали автомобиль на проезжую часть.

Напомним, 15 февраля на дорогах Николаевской области трижды оказывали помощь водителям, автомобили которых застряли в грязи или снегу.