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Сегодня, 2 марта, в Николаевской области легковушка застряла на бездорожье.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
По информации ГСЧС, неподалеку от пгт Веселиново в грязи застрял автомобиль ВАЗ, в котором находилось шесть человек.
Спасатели 11 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в
Николаевской области вытянули ВАЗ на специальном автомобиле САРМ-Л и с помощью троса отбуксировали автомобиль на проезжую часть.
Напомним, 15 февраля на дорогах Николаевской области трижды оказывали помощь водителям, автомобили которых застряли в грязи или снегу.
Сегодня, 2 марта, в Николаевской области легковушка застряла на бездорожье.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
По информации ГСЧС, неподалеку от пгт Веселиново в грязи застрял автомобиль ВАЗ, в котором находилось шесть человек.
Спасатели 11 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в
Николаевской области вытянули ВАЗ на специальном автомобиле САРМ-Л и с помощью троса отбуксировали автомобиль на проезжую часть.
Напомним, 15 февраля на дорогах Николаевской области трижды оказывали помощь водителям, автомобили которых застряли в грязи или снегу.