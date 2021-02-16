За прошедшие сутки, 15 февраля, на дорогах Николаевской области трижды оказывали помощь водителям, автомобили которых застряли в грязи или снегу.

Об уведомляет пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, 15 февраля, в 8:43 неподалеку от Нового Буга спасатели дежурного отделения 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автомобиле САРМ-В вытащили ВАЗ-2109 из грязи на проезжий участок дороги, где легковушка смогла продолжить движение.

Позже, в 15:02 помощь понадобилась водителю, который не справился с управлением и съехал с заснеженной дороги в кювет на автомобиле Daewoo Lanos вблизи пгт Подгородная Первомайского района. Сотрудники пожарно-спасательного отделения 23 ГПСЧ оказали водителю помощь на автомобиле повышенной проходимости. Водитель и пассажир не пострадали.

Уже утром, 16 февраля, за пределами села Водяное Еланецкой объединенной территориальной общины, сотрудники 15 ГПСЧ на спец автомобиле оказали помощь мужчине за рулем ВАЗ 2115, автомобиль которого увяз в сугробе на полевой дороге.

Напомним, в Житомирской области больную девочку доставили к карете скорой на подводе, запряженной двумя лошадьми, так как движение транспорта ограничивал выпавший снег.