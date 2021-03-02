Вчера, 1 марта, в Корабельном районе Николаева обнаружили взрывоопасный предмет времен прошлых войн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевкой области.

Как сообщается, находку 28 февраля обнаружил местный житель во время земляных работ на собственном участке по улице Сечевых стрельцов микрорайона Балабановка. Об этом он рассказал спасателям.

Пиротехническим расчетом сотрудники ГСЧС идентифицировали боеприпас как гранату Ф1 времен прошлых войн.

Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила взрывоопасный предмет путем контролируемого подрыва.

Напомним, 15 февраля военный снаряд обнаружили в Ингульском районе Николаева.