На Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая, которая несла службу по охране порядка на атомной станции.
Об этом сообщает hromadske.
Инцидент произошел сегодня, 2 марта, около 13:00. Женщина 1987 года рождения, которая находилась на службе по контракту, совершила самоубийство из табельного оружия.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства самоубийства. В частности, оперативники устанавливают круг общения погибшей.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал семь нарушений перемирия со стороны боевиков. Девять украинских военных пострадали.
На Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая, которая несла службу по охране порядка на атомной станции.
Об этом сообщает hromadske.
Инцидент произошел сегодня, 2 марта, около 13:00. Женщина 1987 года рождения, которая находилась на службе по контракту, совершила самоубийство из табельного оружия.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства самоубийства. В частности, оперативники устанавливают круг общения погибшей.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал семь нарушений перемирия со стороны боевиков. Девять украинских военных пострадали.