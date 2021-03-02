На Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая, которая несла службу по охране порядка на атомной станции.

Об этом сообщает hromadske.

Инцидент произошел сегодня, 2 марта, около 13:00. Женщина 1987 года рождения, которая находилась на службе по контракту, совершила самоубийство из табельного оружия.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства самоубийства. В частности, оперативники устанавливают круг общения погибшей.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал семь нарушений перемирия со стороны боевиков. Девять украинских военных пострадали.