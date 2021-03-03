Показатели избыточной смертности в Николаевской области в декабре прошлого года превысили средние показатели аналогичного периода за последние пять лет в 3,1 раза или на 43,5%.

Об этом говорится в исследовании Национальной академии наук Украины.

Для сравнения, в ноябре показатель избыточной смертности превышал средний показатель смертности последних пяти лет в 2,2 раза или на 20,8%.

Кроме того, смертность от COVID-19 в Николаевской области за ноябрь и декабрь прошлого года составила 9,5% и 14,0% среднего пятилетнего показателя смертности соответственно.

Напомним, в Национальной академии наук Украины установили, что смертность среди больных COVID-19, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких, составляет 89%.