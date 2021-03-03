В Национальной академии наук Украины установили, что смертность среди больных COVID-19, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких, составляет 89%.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Указывается, что с начала пандемии COVID-19 на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находились 8446 человек, из них умерли 7479.

То есть, летальность у больных, находившихся на аппаратах ИВЛ, составляет 89%.

В НАНУ также уточнили, что оценка ассоциированной с COVID-19 избыточной смертности, построенная по региональным данным Государственной службы статистики, в 2020 году составляет 40-60 тыс. летальных случаев.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5336 человек, зафиксировано 162 летальных случая, 5194 пациента выздоровели.