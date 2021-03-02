За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5336 человек, зафиксировано 162 летальных случая, 5194 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 2 марта.

Количество заболевших и выздоровевших за сутки практически на одном уровне.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 357 470 человек, из них 1 176 918 выздоровели, летальных исходов — 26 212.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 463 случая;

Винницкая область — 453 случая;

Волынская область — 140 случаев;

Днепропетровская область — 206 случаев;

Донецкая область — 107 случаев;

Житомирская область — 94 случая;

Закарпатская область — 438 случаев;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 649 случаев;

Киевская область — 231 случай;

Кировоградская область — 26 случаев;

Луганская область — 32 случая;

Львовская область — 349 случаев;

Николаевская область — 153 случая;

Одесская область — 319 случаев;

Полтавская область — 131 случай;

Ровенская область — 108 случаев;

Сумская область — 37 случаев;

Тернопольская область — 146 случаев;

Харьковская область — 319 случаев;

Херсонская область — 18 случаев;

Хмельницкая область — 105 случаев;

Черкасская область — 93 случая;

Черновицкая область — 504 случая;

Черниговская область — 52 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield индийского производства.