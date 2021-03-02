За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5336 человек, зафиксировано 162 летальных случая, 5194 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 2 марта.
Количество заболевших и выздоровевших за сутки практически на одном уровне.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 357 470 человек, из них 1 176 918 выздоровели, летальных исходов — 26 212.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield индийского производства.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5336 человек, зафиксировано 162 летальных случая, 5194 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 2 марта.
Количество заболевших и выздоровевших за сутки практически на одном уровне.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 357 470 человек, из них 1 176 918 выздоровели, летальных исходов — 26 212.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield индийского производства.