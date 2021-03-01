Министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield индийского производства.

Он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от COVID-19, сообщает LB.ua.

Максиму Степанову сделали прививку от COVID-19 публично, трансляцию вели на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Министр отметил, что своим примером доказывает безопасность вакцины, которую получила Украина.

— Когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай - если ты не вакцинировался, ты играешь в игру. Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни? А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или перенесешь в легкой форме, — сказал Максим Степанов.