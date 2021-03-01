Медикам приходится утилизировать неиспользованные дозы вакцины Covishield из-за особенностей хранения препарата.

Об этом пишет The Village.

Инфекционистка Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко рассказала о ряде проблем. Наиболее распространненой из них является флакон, его нельзя хранить открытым больше шести часов, поэтому если за это время его не удастся использовать, то по инструкции вакцину нужно утилизировать.

— В первый день вакцинировали 54 человека, 6 доз утилизировали, — рассказала она.

В Минздраве ответили, что не против приминения неиспользованных доз в ампуле для пациентов, который не подпали под первую волну вакцинации. Специально для мобильных бригад будут написаны инструкции, кого можно вакцинировать неиспользованными дозами.

— Если у вас есть несколько желающих, и у вас остались, например, три дозы, мы определяем приоритетность: сначала это будет возраст старше 80 лет. Если таких пациентов несколько - первым будет тот, кто имеет сопутствующие заболевания, — объяснил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Напомним, первой партии индийской вакцины Covishield, которая прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.