Первой партии индийской вакцины Covishield, которая утром прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.

Об этом сказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин во время брифинга 25 февраля, передают НикВести.

По словам замначальника управления здравоохранения Олега Бабина, этого количества может хватить на первые два этапа вакцинации.

Также Игорь Кузьмин отметил, что в ОГА пока не получали информацию от Министерства здравоохранения, когда можно ожидать следующей партии.

— Количество 12 тысяч 300 вакцин рассчитаны на две дозы — вторая вводится через 28 дней. Потому ее получат 6 тысяч 150 человек. В нее, в первую очередь, входят группы риска, определенные МОЗ. Дальше вакцинация продолжится в соответствии с графиком получения вакцин и графиком вакцинации групп риска населения, — сказал Игорь Кузьмин.

Напомним, что в Николаевской области определили 108 временных пунктов для вакцинации населения от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.

Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай говорила, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.

Как известно, во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

Фоторепортаж

Фото: Пресс-слжуба Николаевской ОГА