В Николаевской области определили 108 временных пунктов для вакцинации населения от COVID-19, которую планируют вскоре начать в Украине.

Об этом сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Олег Бабин в ходе онлайн брифинга, пишут НикВести.

Он также рассказал, что Минздрав провел инвентаризацию всего холодильного оборудования, поскольку вакцины, которые будут «заходить» в Украину, имеют разные температурные режимы хранения.

Замначальника облздрава напомнил, что в Николаевской области было создано 7 мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию.

— Мобильные бригады будут предоставлять помощь организованным коллективам, временные пункты — остальному населению области, — сказал он.

Напомним, что вакцинацию от COVID-19 в Николаеве будут проводить две мобильные бригады.