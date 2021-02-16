В Николаевской области определили 108 временных пунктов для вакцинации населения от COVID-19, которую планируют вскоре начать в Украине.
Об этом сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Олег Бабин в ходе онлайн брифинга, пишут НикВести.
Он также рассказал, что Минздрав провел инвентаризацию всего холодильного оборудования, поскольку вакцины, которые будут «заходить» в Украину, имеют разные температурные режимы хранения.
Замначальника облздрава напомнил, что в Николаевской области было создано 7 мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию.
— Мобильные бригады будут предоставлять помощь организованным коллективам, временные пункты — остальному населению области, — сказал он.
Напомним, что вакцинацию от COVID-19 в Николаеве будут проводить две мобильные бригады.
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В Николаевской области определили 108 временных пунктов для вакцинации населения от COVID-19, которую планируют вскоре начать в Украине.
Об этом сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Олег Бабин в ходе онлайн брифинга, пишут НикВести.
Он также рассказал, что Минздрав провел инвентаризацию всего холодильного оборудования, поскольку вакцины, которые будут «заходить» в Украину, имеют разные температурные режимы хранения.
Замначальника облздрава напомнил, что в Николаевской области было создано 7 мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию.
— Мобильные бригады будут предоставлять помощь организованным коллективам, временные пункты — остальному населению области, — сказал он.
Напомним, что вакцинацию от COVID-19 в Николаеве будут проводить две мобильные бригады.