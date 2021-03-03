В селе Нововасильевка Снигиревского района Николаевской области спасатели откачали воду из затопленного понтонного моста.

Сообщение о том, что мост через реку Ингулец затопило поступила от очевидцев во вторник утром, 2 марта, сообщают в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

— На место было направлено очередное отделение 24 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, - сказано в сообщении.

По прибытию стало известно, что произошло частичное затопление понтонного моста. При помощи мотопомпы спасатели откачали воду для восстановительных работ.

Отмечается, что от ГСЧС привлекалась 1 техника и 4 человека.

Напомним, что в в пятницу, 15 января, в селе Пересадовка Николаевского района грузовик заблокировал проезд по понтонному мосту.