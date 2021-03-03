В Николаеве разыскивают гражданина Сирии, который пропал 1 марта.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Как известно, 1 марта гражданин Сирии Али Али 1993 года рождения, работающий моряком, вышел с территории Николаевского морского торгового порта в Заводском районе Николаева. До сих пор мужчина не вернулся, его местонахождение неизвестно.

Правоохранители просят граждан, которые могут предоставить любую полезную информацию, сообщить ее в Николаевское районное управление по адресу: город Николаев, улица Белая, 44 или по телефонам (0512), 40-94-89, 34-11-98, 53-13-31, 34-11-98 или 102.

В феврале сообщалось, что 52-летний моряк Видам Перевертилов упал за борт с грузового корабля в Тихом океане, провел в воде 14 часов и выжил благодаря тому, что зацепился за мусор.